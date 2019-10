Open'er 2019 za nami! Zobaczcie najlepsze zdjęcia z festiwalu!

Open'er Festival 2019 - cztery dni światowej muzyki

Usłyszeliśmy ponad 80 wykonawców i zespołów na kilku scenach, umiejscowionych na lotnisku w Gdyni-Kosakowie. Wystąpili m.in.: Jain, Vampire Weekend, Travis Scott, Diplo, Robyn, Marina, The 1975, The Strokes, Stormyz, Daria Zawiałow, Cool Kids of Death, G-eazy, The Smashing Pumpkins, Kylie Minogue, Bitamina, Rudimental, J Balvin, Lana del Rey, Swedish House Mafia.

