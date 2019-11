Open'er 2020. Kto zagra na festiwalu w Gdyni? Letnie festiwale ogłaszają koncerty Faith No More, Kings of Leon i The Killers

Festiwal Open'er 2020 tradycyjnie odbędzie się na lotnisku Kosakowo w Gdyni w dniach 1-4 lipca 2020. Wiadomo już oficjalnie, że na przyszłorocznej edycji festiwalu wystąpią A$AP Rocky , Thom Yorke promujący solową płytę "Tomorrow’s Modern Boxes", Twenty One Pilots i Taylor Swift . Ci dwaj ostatni będą motorem napędowym kolejnej edycji, bowiem wystąpią w charakterze headlinerów.

Na Open'erze 2019 nie pojawiła się niestety ani jedna z gorących gwiazd tego sezonu. Nie było The Cure, The Killers czy Chemical Brothers . Zabrakło propozycji dla starszego pokolenia wychowanego na rocku i alternatywnie, a także pewniaków, którzy dla jednych festiwalowiczów są "odgrzewanymi kotletami", ale na innych zawsze działają jak magnes.

Sprawdziliśmy harmonogramy wybranych europejskich festiwali, które uchyliły już jej rąbka odnośnie tego kto zaprezentuje się na ich scenach. Być może niektóre z ogłoszeń pokryją się z lineupem gdyńskiego wydarzenia.

Powrót króla Pattona?

Faith No More to zespół-legenda, który doczekał się kilku pokoleń fanów. Ostatni album grupy ukazał się w 2015 roku.

W ostatnich dniach grupa ogłosiła swój powrót i pierwsze koncerty europejskiej trasy:

13 czerwca - Punchestown, Irlandia @ Sunstroke Festival

20 czerwca - Clisson, Francja @ Hellfest

26 czerwca - Oslo, Norwegia @ Tons Of Rock

28 czerwca - Helsinki, Finlandia @ Tuska

8-11 lipca - Madryd, Hiszpania @ Mad Cool

Przypomnijmy, że Faith No More na Babich Dołach wystąpiło już dwukrotnie - w 2009 i w 2014 roku. Istnieje, więc bardzo duże prawdopodobieństwo, że zespół i tym razem nie zapomni o gdyńskim festiwalu.