Open’er Festival 2023. Zmiany w organizacji ruchu i w komunikacji miejskiej. Co trzeba wiedzieć?

Gdynia jest gotowa na Open'era. Do miasta zjeżdżają się pierwsi festiwalowicze, tradycyjnie udostępniona zostanie dla nich bezpłatna linia komunikacyjna OF, to jednak nie jedyne zmiany, które czekają komunikację miejską. O zmianach w organizacji ruchu w północnych dzielnicach Gdyni informuje również gdyńska policja.

Zmiany w komunikacji miejskiej w Gdyni

Dla festiwalowiczów uruchomiona zostanie bezpłatna linia autobusowa OF – spod Dworca Głównego PKP w Gdyni na Babie Doły. Przejazd autobusami tej linii możliwy będzie wyłącznie na podstawie biletu wstępu na koncerty lub koncertowego identyfikatora. Autobusy linii OF będą kursować na trasie: Gdynia Dworzec Gł. PKP – Janka Wiśniewskiego – Estakada Kwiatkowskiego – Unruga – Bosmańska (alternatywnie: ... – Estakada Kwiatkowskiego – Kwiatkowskiego – płka Dąbka) – Zielona – Open’er Festival (przystanek „Wąwóz Ostrowicki”). W kierunku Babich Dołów autobusy będą odjeżdżać z tymczasowego przystanku przy ul. Janka Wiśniewskiego, w pobliżu Dworca Gł. PKP w Gdyni. Na trasie nie będą obowiązywać żadne przystanki. W kierunku powrotnym, do Dworca Gł. PKP, na trasie obowiązywać będzie wyłącznie przystanek Obłuże Centrum 05, ale na żądanie – tylko dla wysiadających.

W godzinach 24:00-06:00 w kursach do Dworca Gł. PKP obowiązywać będą dodatkowe przystanki: Bosmańska - Zielona 02,

Bosmańska - Nasypowa 02,

Cechowa 02,

Energetyków 01,

Węzeł Ofiar Grudnia ’70 01, – również jako przystanki na żądanie dla wysiadających.

Autobusy będą kursować z częstotliwością uzależnioną od liczby pasażerów, nie rzadziej niż co 15 minut (z wyjątkiem nocy 27/28 czerwca, kiedy częstotliwość może być niższa, dostosowana do przyjazdu pociągów dalekobieżnych do Dworca Głównego PKP w Gdyni). - Bezpłatne przejazdy dla uczestników festiwalu będą obowiązywać wyłącznie w autobusach linii OF. Na pozostałych liniach autobusowych i trolejbusowych organizowanych przez ZKM w Gdyni, w tym na liniach, których trasy prowadzą ul. Zieloną na Babie Doły (109, 209, 309, N10 i N40), wszystkich pasażerów obowiązywać będą stałe zasady taryfowe – przypomina Marcin Gromadzki z Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Zmiany na innych liniach

Przygotowując się na spodziewany zwiększony ruch pasażerów pomiędzy ul. Morską i Obłużem a Babimi Dołami, w celu wzmocnienia linii 109, w dniach 28 czerwca – 1 lipca funkcjonować będzie linia zwykła 309, na trasie:

Grabówek SKM – Zakręt do Oksywia – Morska – Estakada Kwiatkowskiego – Unruga – Bosmańska – Zielona – Babie Doły Plaża – Zielona – Bosmańska – Unruga – Estakada Kwiatkowskiego – Morska – Zakręt do Oksywia – Grabówek SKM. Na linii 309 będą obowiązywać wszystkie przystanki linii 109 oraz przystanki na pętli Grabówek SKM. Poza uruchomieniem linii OF i 309, wprowadzone zostaną także zmiany na liniach: 109, 146, N10, N20 i N65.

27 czerwca 2023 r. (wtorek) linia OF będzie funkcjonować w godz. od 08:00 do ok. 02:00 dnia następnego; 28-30 czerwca 2023 r. (środa – piątek) linia OF będzie funkcjonować w godz. od 08:00 do ok. 06:00 dnia następnego,

ze względu na uruchomienie linii 309, trasa linii 109 zostanie skrócona do pętli Babie Doły,

linia 309 będzie funkcjonować w godz. 09:00-21:00, natomiast w godz. 10:30-18:30 z częstotliwością co 10 minut,

w noce: 28/29 czerwca, 29/30 czerwca, 30 czerwca/1 lipca w miarę potrzeb uruchamiane będą także dodatkowe kursy linii N10 i N20 z Dworca Gł. PKP w Gdyni w kierunku największych dzielnic Gdyni (m.in. Chyloni, Cisowy, Witomina, Wielkiego Kacka, Karwin i Dąbrowy),

w noce: 28/29 czerwca, 29/30 czerwca, 30 czerwca/1 lipca według specjalnego rozkładu jazdy funkcjonować będzie linia nocna N65 na trasie Pogórze Górne – Rewa; kursy będą wykonywane co 30 minut.

1 lipca 2023 r. (sobota) l inia OF będzie funkcjonować w godz. od 08:00 do ok. 06:00 dnia następnego,

ze względu na uruchomienie linii 309, trasa linii 109 zostanie skrócona do pętli Babie Doły,

w godz. 08:00-18:00 dwukrotnie zwiększona zostanie częstotliwość kursowania autobusów linii 146 do/z Rewy,

linia 309 będzie funkcjonować w godz. 09:00-21:00 (w godz. 10:30-18:30) z częstotliwością co 10 minut,

w nocy 1/2 lipca w miarę potrzeb uruchamiane będą także dodatkowe kursy linii N10 i N20 z Dworca Gł. PKP w Gdyni w kierunku największych dzielnic Gdyni (m.in. Chyloni, Cisowy, Witomina, Wielkiego Kacka, Karwin i Dąbrowy),

w nocy 1/2 lipca według specjalnego rozkładu jazdy funkcjonować będzie linia nocna N65 na trasie Pogórze Górne – Rewa; kursy będą wykonywane co 30 minut.

2 lipca 2023 r. (niedziela) linia autobusowa OF będzie funkcjonować w godz. od 06:00 do ok. 14:00,

w godz. 08:00-16:00 dwukrotnie zwiększona zostanie częstotliwość kursowania autobusów linii 146 do/z Rewy.

Będzie protest

W piątek, 30 czerwca w godzinach od 16 do 19 przy dwóch drogach dojazdowych do jednej z głównych bram wjazdowych na teren Open’er Festival odbędzie się protest rodziców w sprawie zmiany organizacji nauki w Szkole Podstawowej im. kontradmirała Xawerego Czernickiego na Pogórzu. Jak zapowiadają organizatorzy, protest odbędzie się przy rondzie im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Kosakowie, u zbiegu ulic Stefana Żeromskiego oraz Derdowskiego.

Zmiany dla kierowców

Policja informuje, że przewidziano zmiany w organizacji ruchu w związku z wydarzeniem Open’er Festival 2023. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy oraz mieszkańców Gdyni codziennie będzie czuwało kilkuset pomorskich policjantów. Mundurowi apelują również do kierowców o zapoznanie się z wprowadzanymi zmianami w organizacji ruchu i stosowanie się do poleceń osób odpowiedzialnych za kierowanie ruchem. Podczas najbliższych dni należy spodziewać się wzmożonego ruchu na ulicach: Kwiatkowskiego, Unruga i Bosmańskiej oraz zmian w organizacji ruchu na terenie miasta: Wiśniewskiego Na odcinku jednojezdniowym zostaną tymczasowo wyłączone pasy ruchu dla rowerzystów.

W kierunku centrum miasta zostanie uruchomiony pas ruchu dla autobusów z dodatkowymi przystankami w pobliżu stacji towarowej. W rejonie bud. poczty będzie możliwość zawracania autobusów z pomocą osoby kierującej ruchem. Zielona W dniach 28.06 – 02.07.2023r w godzinach 13:00 – 05.00 nie będzie można wjechać na odcinek od ul. Płk. Dąbka w kierunku Babich Dołów. Z zakazu wyłączone będą pojazdy ZKM Gdynia, a także kierujący z identyfikatorami wydanymi przez organizatora imprezy masowej: mieszkańcy i użytkownicy lokali i działek ogrodowych, do których dostęp prowadzi ulicą Zieloną, taksówki współpracujące z organizatorem.

Za zjazdem na parking przy ogródkach działkowych będzie zakaz ruchu (z wyłączeniem wyżej wymienionych użytkowników). Zakazy zatrzymywania między ul. Dąbka a Rybaków (nie dotyczą ZKM Gdynia).

Katarzyna Gwara - Frytka OFF Częstochowa