Open'er Festival 2024. Wielki powrót legend rocka - Foo Fighters na scenie głównej w Gdyni

Legenda rocka Foo Fighters

Foo Fighters to zespół założony w 1995 roku przez byłego perkusistę Nirvany, Dave'a Grohla. Z czasem stali się jednym z najbardziej wpływowych i cenionych grup muzycznych na świecie. Ich koncerty są pełne rockowych hymnów i nieśmiertelnych przebojów, takich jak "Everlong", "Best of You" i "The Pretender".