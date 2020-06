Opera Bałtycka ma 70 lat. Kto śpiewał w pierwszym przedstawieniu? O początkach Opery Bałtyckiej opowiada Piotr Kusiewicz

28 czerwca 1950 roku. Tego dnia w Studiu Operowym przy Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku miała miejsce premiera „Eugeniusza Oniegina” Piotra Czajkowskiego w reżyserii Wiktora Brégy, pod kierownictwem muzycznym Zygmunta Latoszewskiego. To data, którą uznaje się za początek istnienia Opery Bałtyckiej w Gdańsku. W obsadzie tego przedstawienia jest i nazwisko pana ojca - Jana Kusiewicza, wtedy debiutanta, potem wybitnego tenora gdańskiej sceny operowej.

Pojawienie się mojego ojca w Gdańsku to wynik konkursu śpiewu, jaki odbył się w 1948 roku w Pomorskim Domu Sztuki w Bydgoszczy. W komisji zasiadali m. in. jedni z twórców powstałego w Gdańsku Studia Operowego - znakomity dyrygent operowy Zygmunt Latoszewski oraz wybitny baryton, solista Opery Warszawskiej, kierownik wokalny Studia Operowego - prof. Kazimierz Czekotowski. Oni to właśnie wyszukiwali młodych, utalentowanych śpiewaków, których zapraszali do współpracy i możliwości kształcenia w rozwijającym się na Wybrzeżu studiu. Mój ojciec trafił przed oblicze tej komisji jako uczeń prof. Konstancji Święcickiej ze Średniej Szkoły Muzycznej w Toruniu. Otrzymał drugą nagrodę. I tak oto znalazł się w gdańskim Studiu Operowym, które stało się zalążkiem Opery Bałtyckiej. Pierwszym owocem pracy w studiu była właśnie opera „Eugeniusz Oniegin” Piotra Czajkowskiego. Rolę Leńskiego śpiewał mój ojciec na zmianę z Ryszardem Ślezakiem. Są to czasy, których nie pamiętam, bo nie było mnie wtedy na świecie, ale znam niezwykłą atmosferę tamtych dni, nie tylko ze wspomnień ojca, także ze zdjęć, które się zachowały, z plakatów, z fragmentów recenzji.