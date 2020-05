Opłata za koronawirusa nielegalna? UOKiK bada sprawę

Opłata za koronawirusa nielegalna? UOKiK przygląda się sprawie. Ceny u fryzjera, czy dentysty poszły w górę przez nowy reżim sanitarny canva.com / Autor: cottonbro

Opłata za koronawirusa, czy też opłata covidowa, to wzrost cen usług, które odczuwamy w "nowej normalności" u fryzjera, czy dentysty. Wątpliwości budzi fakt, czy ta opłata jest legalna. Stąd UOKiK zdecydował się wziąć sprawę pod lupę. Usługodawcy bronią się argumentami, że środki do dezynfekcji i ochrony osobistej mają wpływ na cenę. Co w chwili, gdy cena staje się zbyt wysoka?