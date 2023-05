Opowieść o dziejach Westerplatte i polskich obrońcach półwyspu na 26 hektarach. Powstanie nowe muzeum

Co ważne, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej przypominał wielokrotnie wagę nowej placówki muzealnej na Westerplatte, w kontekście zapewnienia zwiedzającym ścieżki zwiedzania nawiązującej do historii półwyspu, ale też upamiętnienia polskich żołnierzy.

- To, co zrobiliśmy na Westerplatte, co nadal realizujemy, jest swego rodzaju dopełnianiem prac prowadzonych w minionych dekadach, gdy bitwę upamiętniano w różny sposób. Czasami zaskakujący, choć typowy dla czasów, w których to upamiętnienie było realizowane. Mam tutaj na myśli symbolikę lat 60. XX w., którą wprowadzono na Westerplatte - czy to na Pomniku Obrońców Wybrzeża, czy też poprzez ustawienie czołgu typu T34. W nowym muzeum opowiemy o dziejach kurortu Westerplatte do końca 1918 roku, a następnie o dziejach składnicy i bitwy od 1 do 7 września 1939 r. Część wystawy będzie przeznaczona na opowieść o kampanii polskiej roku 1939. W planach jest również utworzenie sali pamięci poświęconej wszystkim obrońcom Westerplatte - czyli 210 polskim obywatelom, którzy uczestniczyli w bitwie.