Opóźnia się powrót handlu i toalety w tunelu między Bramą Wyżynną i Forum Gdańsk. Umowa z najemcą nie została podpisana

Tunel pod ul. Wały Jagiellońskie, stanowiący połączenie między Bramą Wyżynną a Forum Gdańsk, został wyremontowany przez inwestora tego centrum handlowego. Przez wiele miesięcy miał on tylko komunikacyjną funkcję. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zaplanował jednak, że do końca tego roku w jedynym pozostałym w przejściu lokalu usługowym wraz z toaletami, wróci handel. Jak się okazuje nie będzie to jednak takie proste.

We wrześniowej licytacji wzięło udział czterech oferentów. Cena wywoławcza za metr kwadratowy wynosiła 40,89 zł netto. Najwyższa wywołana stawka wyniosła 280 zł netto za m kw. Zwycięzca przetargu oprócz prowadzenia punktu handlowo - usługowego miał obowiązek w godz. 6:00–20:00 codziennej, bieżącej obsługi toalet. Za korzystanie z nich miał mieć możliwość poboru opłaty w kwocie nie wyższej niż 2 zł.