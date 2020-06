Opóźnia się regularne kursowanie tramwaju numer 12 do węzła Ujeścisko przez aleję Pawła Adamowicza w Gdańsku

Gdy 25.05.2020 rozpoczęto testowe przejazdy tramwajów na alei Pawła Adamowicza, zapowiadano, że tramwaj numer 12 - którego obecna trasa przebiega między pętlą tramwajową w Oliwie, a Migowem - w połowie czerwca rozpocznie regularne kursowanie i będzie kończyć swój kurs na węźle Ujeścisko. Tak się jednak nie stało. Na wybudowanej niedawno linii tramwajowej wciąż trwają procedury odbioru.

- Aktualnie trwają odbiory techniczne i nadal będą się odbywać się przejazdy czasowe - mówi nam Zygmunt Gołąb, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku. - Do początku czerwca wykonano 18 przejazdów cząstkowych w trzech seriach, kolejne w trakcie i przed nami. Przejazdy przeprowadzane są różnymi typami wozów, różniącymi się od siebie m.in. zdolnością przewozową, szybkością zamykania drzwi, etc. To elementy, które musimy uwzględniać w kontekście planowania czasu przejazdu na nowej trasie. Przejazdy odbywały się w warunkach częściowo działającej sygnalizacji świetlnej. Aktualnie kalibrowane są pozostałe grupy sygnalizatorów - dodaje.