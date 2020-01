Opóźnienie w przebudowie ulicy Białej w Dolnym Wrzeszczu. Uciążliwe utrudnienia w ruchu potrwają jeszcze kilka tygodni

Głównym celem inwestycji realizowanej przez firmę Aqua Scout, jest wymiana przestarzałego wodociągu o długości 650 metrów i wymiana nawierzchni na odcinku od ul. Wajdeloty do ul. Wyspiańskiego. Prace idą jednak bardzo opornie i póki co utknęły na fragmencie od ul. Wajdeloty do ul. Waryńskiego, który od dłuższego czasu jest wyłączony z ruchu. Powoduje to spore utrudnienia nie tylko dla mieszkańców ul. Białej, ale także dla wielu osób dojeżdżających do mieszczącego się przy niej m.in. wrzeszczańskiego komisariatu policji czy popularnego rynku. Remontowany odcinek objeżdża się m.in. ul. Kilińskiego, co oznacza nadkładanie kilkuset metrów.

- Ile można remontować taki krótki kawałek ulicy, jeszcze przy praktycznym braku zimy? Ostatnio nikt nie pojawia się na placu budowy - mówi pan Michał, mieszkaniec ul. Białej.

- Rzeczywiście, termin zakończenia przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Białej przedłuży się. Prace zostały chwilowo zatrzymane ze względu na plany inwestycyjne w zakresie muru oporowego wzdłuż linii kolejowej. Obecnie roboty są kontynuowane i jeśli pogoda dopisze, zakończą się pod koniec lutego bieżącego roku. Zdajemy sobie sprawę, że mieszkańcy czekają na zakończenie prac i ze swojej strony staramy się, aby realizacja przedsięwzięcia była jak najmniej uciążliwa. Wykonawca nie jest odpowiedzialny za zaistniałą sytuację i nie zostaną mu naliczone kary - tłumaczy sytuację Agnieszka Klugmann, rzecznik prasowy GIWK.