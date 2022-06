"Organizator nie wykazał się wyobraźnią w godzinach nocnych". Niespokojny weekend w Gdańsku. Miasto odpowiada na zarzuty mieszkańców

Hałas w Gdańsku

Oświadczenie Arena Gdańsk Operator o hałasie w Gdańsku

- Arena Gdańsk Operator wynajęła tereny parkingów i zewnętrzne części stadionu firmie prywatnej Solution 4 Construcion - czytamy w oświadczeniu spółki przesłanym do "Dziennika Bałtyckiego". - Wynajmujący zobowiązał się do pozyskania wszystkich zgód. Jako podmiot wynajmujący nie braliśmy udziału w planowaniu i projektowaniu szczegółowego programu wydarzenia. Ubolewamy, że organizator nie wykazał się wyobraźnią w godzinach nocnych. Jest to kolejny z wielu zlotów realizowanych przy stadionie i do tej pory nie mieliśmy takich sytuacji. Jako sąsiad dzielnic mieszkalnych staramy się minimalizować uciążliwości dla mieszańców. W tym roku czekają nas kolejne wydarzenia na terenie zewnętrznym, takie jak koncerty czy zloty samochodów. Deklarujmy, że wzmocnimy wątek hałasu w sąsiadujących ze stadionem dzielnicach w rozmowach z organizatorami kolejnych inicjatyw.