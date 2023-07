Orlen Junior Cup 2023 padł łupem gdańskiej młodzieży. Finałowe rozgrywki programu skierowanego do młodych piłkarzy

Finał rozgrywek Orlen Junior Cup 2023

- W tych chłopcach przeważa ogromna pasja i miłość do tej dyscypliny sportu. Myślę, że my, starsi przekazujemy tę miłość młodszym. To, co my mamy w sercu, oni pokazują na boisku. Podczas takiego turnieju zbierają ogromne doświadczenie. Nie zawsze się przecież wygrywa, a i nie jest to najbardziej istotne w tej całej zabawie. Radość, chęć rywalizacji z innymi, niż tylko w zasięgu Malborka, to napędza tych chłopaków. To też powoduje, że oni chcą przychodzić na treningi - powiedział Michał Krawczyk , trener rocznika 2010 w Pomezanii Malbork, w zastępstwie trenera rocznika 2011.

- Nie ukrywam, że byliśmy beneficjentem rozłamu, jaki kiedyś zaszedł w Akademii Piłkarskiej Lechii Gdańsk (protoplasta programu Piłkarska przyszłość z Orlenem - przyp.). Ten program powiązany był dość mocno z tą akademią. W momencie, kiedy zmienili się właściciele Lechii Gdańsk, około 200 chłopców trafiło do Jaguara. To napędziło tak naprawdę tę naszą śnieżną kulę. Jesteśmy w programie już 10 lat. 750 dzieci i 39 trenerów to świadczy, że jesteśmy największą i najprężniej działającą akademią w Polsce północnej. I to z perspektywą dalszego rozwoju. Uważam, że ten program ma zasadność i odczuwamy jego wsparcie. Co roku z dumą występujemy w tym finałowym turnieju, teraz pod nazwą Orlen Junior Cup. Liczymy, że uda nam się wychować kolejnych zawodników do reprezentacji. Mamy już jednego - kapitana reprezentacji U-17. Daniel Mikołajewski to nasz wychowanek, a aktualnie zawodnik Parmy. Nie ukrywam, że na przestrzeni ostatnich lat mało piłkarzy z Trójmiasta poszło do dużej piłki. Chcielibyśmy to zmienić - podsumował udział w programie Jacek Paszulewicz.