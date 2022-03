Orlen obniża ceny na swoich stacjach. Litr tańszy o kilkadziesiąt groszy

Obniżamy ceny na stacjach! ON o 34 gr/l do średniego poziomu 7,55 zł , a benzynę o 20 gr/l do średniego poziomu 6,79 zł . Działamy zdecydowanie, żeby polscy kierowcy tankowali najtańsze paliwa w Europie. W Czechach litr benzyny kosztuje w przeliczeniu 7,54 zł, a na Litwie 8,81 zł - poinformował na Twitterze prezes Orlenu.

Obniżki cen paliw w Polsce

Na rynku jest pole do obniżek. Ceny ropy w ostatnich dniach spadły ze 130 do 108 dolarów za baryłkę, a dolar jest tańszy o 26 gr. i kosztuje 4,3 zł. W Orlenie ceny hurtowe diesla w ciągu tygodnia spadły z poziomu 7,7 tys. zł za m sześc. do 6,9 tys. zł. Benzyna w hurcie potaniała z 6,6 tys. zł za m sześc. do 6,2 tys. zł. Na ceny przy dystrybutorach na razie obniżki hurtowe się nie przełożyły.