Orłowo to dobre miejsce na rozpoczęcie przygody z pływaniem na desce SUP. "Takiego miejsca jak w Gdyni, to ze świeczką szukać"

Pływanie na desce SUP to rekreacja na wodzie dla każdego

- SUP jest najbardziej uniwersalną dyscypliną wśród sportów wodnych. Można pływać na nim dosłownie wszędzie, czyli praktycznie na każdym akwenie. Na otwartym, jak morze czy Zatoka Gdańska, ale i zamkniętym, przez jeziora na rzekach kończąc. Ma to związek z niskim progiem wejścia, czyli minimalnymi umiejętnościami, jakie trzeba mieć, żeby nauczyć się pływać na desce SUP - przekonuje Andrzej Rybicki, prezes Stowarzyszenia "Orłowo przy plaży".

Stowarzyszenie skupia entuzjastów pływania na desce SUP. Wygrali sobie oni za miejsce plażę w Gdyni Orłowo. To tam, jak podkreślają, są najlepsze warunki do uprawiania tej zyskującej na popularności rekreacyjnej dyscypliny.

- W pełni zacząłem trenować na SUP-ie od roku. Na początkowym etapie ta nauka wyglądała tak, że bardzo często spadałem z deski. Uczyłem się jednak w ekstremalnych warunkach, w silnym wietrze, co mnie zahartowało. Od tej pory staram się pływać jak najczęściej. W sezonie oznacza to raz dziennie, a poza sezonem przynajmniej raz w tygodniu - tłumaczy Sylwester Jurczyk, menedżer gdyńskiego stowarzyszenia.