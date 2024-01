Gdynia Orłowo zimą

Orłowo to dzielnica, która do Gdyni została dołączona w 1936 roku. Kiedy ktoś myśli o Gdyni, to właśnie orłowskie krajobrazy pojawiają się w naszych głowach jako pierwsze. Do najbardziej ikonicznych obrazów Gdyni Orłowa należą m.in.:

Klif orłowski

bulwar nadmorski

molo

klub Maxim

opuszczone sanatorium

Latem możemy się tu spodziewać tłumów turystów z całej Europy, jednak poza sezonem wakacyjnym Orłowo jest prawdziwą oazą spokoju. Warto wybrać się tu na długi spacer i cieszyć się morską bryzą i cudownymi widokami.

Orłowo zimą. Co słychać w nadmorskiej dzielnicy Gdyni Jakub Steinborn

Jak wygląda Gdynia Orłowo zimą? Zobaczcie najnowsze zdjęcia klikając w galerię poniżej!