Orły z Łodzi nie pomogły Zdunek Wybrzeżu. Znamy pary półfinałów play-off. Koniec sezonu dla gdańskiego klubu

Falubaz Zielona Góra - Orzeł Łódź 52:38

Co prawda najwięksi optymiści w Gdańsku łudzili się, że Orzeł jest w stanie przynajmniej zremisować w Zielonej Górze, co oznaczałoby awans Wybrzeża do półfinału, ale rzeczywistość okazałą się inna. Falubaz wygrał bez najmniejszych problemów i pewnie wjechał do najlepszej czwórki. Jako lucky loser dostała się tam drużyna z Łodzi, która w dwumeczu miała znacznie lepszy wynik niż Wybrzeże.

Zresztą i tak wydaje się, że ewentualny awans do półfinału byłby jedynie sztucznym przedłużeniem sezonu o kolejny dwumecz. W półfinale gdańszczanie trafiliby bowiem na Cellfast Wilki Krosno, a więc jednego z faworytów do awansu. Biorąc pod uwagę obecną dyspozycję Timo Lahtiego i Jakuba Jamroga, postawę juniorów oraz kontuzję Adriana Gały mógłby to być podobny dwumecz, co ten z Abramczyk Polonią Bydgoszcz.