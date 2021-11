Ortopedia w gdańskim "Koperniku" wyremontowana. Mali i duzi pacjenci mogą liczyć na komfortowe warunki

W gdańskim „Koperniku” zakończył się remont ortopedii

Myszki Miki, Tygrysek, Muminki…. Tym razem imionami znanych i lubianych przez dzieci bajkowych postaci nazwano nie przedszkolne, a... szpitalne sale na ortopedii dziecięcej w gdańskim Szpitalu im. Mikołaja Kopernika. Dla odmiany – nazwy dzielnic Gdańska – Stare Miasto, Zaspa, Przymorze wykorzystano do oznaczenia sal na ortopedii dla dorosłych. Po to, by małym i dużym pacjentom lżej było znosić pobyt w szpitalu. Po kapitalnym remoncie oba oddziały zmieniły się nie do poznania.

Niemały, bo aż 13 -milionowy koszt remontu ortopedii w „Koperniku” pokrył głównie samorząd województwa pomorskiego, który przeznaczył na ten cel 10,5 mln zł, pozostałe środki w kwocie 2,5 mln zł dołożyła z własnych środków spółka Copernicus.