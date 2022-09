Orzeczenie TSUE w sprawie "Kombi". Adwokat Sławomira Łosowskiego wydał oświadczenie dot. używania nazwy zespołu

Wyrok dotyczy znaku, ale nie nazwy

"W świetle szeroko komentowanego, także przez grupę Kombii, wyroku Sądu (Trybunału Sprawiedliwości) UE dotyczącego sprawy oznaczenia "Kombi", należy – w ślad za Sądem – podkreślić, że ta sprawa odnosi się do konkretnego znaku towarowego, a nie do nazwy zespołu "Kombi" - stwierdza adwokat. "To, na pierwszy rzut oka drobne rozróżnienie, ma kluczowe znaczenie dla sprawy" - dodaje.

Podkreśla, że kwestia praw do nazwy "Kombi" nie została tym werdyktem rozstrzygnięta, a zapadły 7 września br. wyrok skutkuje tylko tym, że ani Sławomirowi Łosowskiemu (prawo do znaku "Kombi" zostało unieważnione) ani Grzegorzowi Skawińskiemu i Waldemarowi Tkaczykowi (nigdy nie ubiegali się o ochronę znaku "Kombi") nie przysługuje wyłączne prawo do używania takiego znaku towarowego.