Orzeł Łódź - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 51:38. Dwóch zawodników to za mało. Gdańszczanie jak dzieci we mgle. To szósta przegrana w sezonie

Podopieczni Eryka Jóźwiaka sami są sobie winni. Gdyby o kolejności na linii mety decydował wyłącznie refleks na starcie, to Wybrzeże spokojnie mogło pokusić się o zwycięstwo w Łodzi. Jednak na trasie obierali dziwne ścieżki, nie pilnowali krawężnika i dawali się łatwo wyprzedzać zawodnikom Orła. Można taki błąd popełnić raz, może dwa, natomiast nie przez całe spotkanie. Jakby nikt tam nie wyciągał wniosków. Trudno to racjonalnie wytłumaczyć, a przecież mówimy o doświadczonych zawodnikach jak Adrian Gała czy Timo Lahti.

Wybrzeże przegrało z Orłem 38:51. Biorąc pod uwagę wyrównany zespół łódzki, wyrwanie punktu bonusowego będzie bardzo trudne, choć nie jest to zadanie niemożliwe. Trzynaście punktów straty to jednak sporo.

Odnośnie Fina, to oczy kibiców zarówno Orła i Wybrzeża zwrócone były właśnie na niego, bo przecież parę tygodni temu został wypożyczony z Łodzi do Gdańska. On sam chciał za wszelką cenę pokazać, że działacze Orła się pomylili i skreślili go zbyt wcześnie. Czy się to udało? Raczej tak. W swoim pierwszym starcie Lahti popełnił błąd na jednym z łuków i dał się łatwo wyprzedzić przy krawężniku, ale później najwyraźniej pozmieniał coś w motocyklu i był jednym z niewielu silnych punktów Wybrzeża. Drugim był Rasmus Jensen. Do Duńczyka też nie można mieć większych pretensji.