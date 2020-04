Osiem firm chętnych do budowy drogi rowerowej na ul. Dmowskiego. Gdańsk ma na ten cel prawie 2 miliony złotych

Inwestycja obejmie ok. 500 metrowy odcinek ul. Dmowskiego, od Dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz do skrzyżowania z al. Grunwaldzką. Trasa rowerowa powstanie po lewej stronie jezdni.

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska". W ramach tego programu na ul. Potokowej trwa budowa drogi rowerowej z przystanku PKM do skrzyżowania z ul. Słowackiego. Koszt tej inwestycji to ok. 4,5 mln złotych.