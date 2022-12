Osiem rad dla właścicieli zwierząt na sylwestra i Nowy Rok. Jak się przygotować, aby wasze psy i koty spokojniej przeżyły czas fajerwerków? Anna Szałkowska

Po sylwestrze przybywa psów w schroniskach, a na portalach społecznościowych pojawiają się informacje właścicieli, których czworonogi uciekły w panice spłoszone hukiem fajerwerków. Stresują się również koty, nawet te, które nie wychodzą na zewnątrz. Dla naszych zwierząt okres noworoczny to naprawdę traumatyczne chwile. Podpowiadamy, co robić, a czego absolutnie unikać, jeśli chcemy, by nasze psy lub koty jak najmniej ucierpiały z powodu wystrzałów noworocznych.