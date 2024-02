Oskarżeni w sprawie śmierci 3-latka uniewinnieni. Będzie kolejna rozprawa

Rozprawa apelacyjna przełożona

Mimo wyroku uniewinniającego w sądzie I instancji, oskarżonym zarzucane są zbrodnie i udział obrońcy jest w tym przypadku obowiązkowy. Przewodniczący zwrócił się również w tej sprawie do Pomorskiej Izby Adwokackiej i zarządził przerwę do 15 lutego br.

Sąd uniewinnił Katarzynę F. oraz Daniela B.

Katarzyna F. i Daniel B. mieli poznać się w internecie, a do ich spotkania doszło w sierpniu 2019 roku. Najpierw umówili się w mieszkaniu, a później przenieśli do hotelu w Bydgoszczy. Kobieta wzięła ze sobą dzieci - 10 miesięczne niemowlę i 3-letniego syna .

W akcie oskarżenia można przeczytać, że oboje, działając wspólnie i porozumieniu dwukrotnie podali dziecku tabletki, które zawierały benzodiazepin, prawdopodobnie relanium. Zdaniem śledczych, spowodowali przez to uszczerbek na jego zdrowiu, co w konsekwencji doprowadziło do zgonu.

ZOBACZ TAKŻE: Policjanci po pościgu zatrzymali sprawcę kradzieży pojazdu w Gdyni

W hotelu chłopiec zasnął, a gdy wezwano pogotowie ratunkowe, przeprowadzono akcję reanimacyjną. Dziecko zmarło w szpitalu po tygodniu.

W czerwcu 2021 roku Sąd Okręgowy w Bydgoszczy uniewinnił Katarzynę F. i Daniela B. od zarzucanych im czynów. Biegli z Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku stwierdzili, że dziecko cierpiało na nieleczoną cukrzycę oraz że wystąpił u niego stan zapalny skutkujący odwodnieniem.

Apelacje od wyroku wywiedli prokurator oraz pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź "Dziennik Bałtycki" codziennie. Obserwuj dziennikbaltycki.pl!