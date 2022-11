Ośmiolatka z Ukrainy z Klątwą Ondyny jest już po operacji w gdańskim Szpitalu im. Mikołaja Kopernika. Pomogli nasi Czytelnicy! Jolanta Gromadzka-Anzelewicz

Mimo że szanse były niewielkie, ośmioletnia Daria z Ukrainy z zespołem wrodzonej ośrodkowej hipowentylacji zwanej Klątwą Ondyny przeszła w gdańskim Szpitalu im. Mikołaja Kopernika operację wszczepienia stymulatora nerwu przeponowego. Dzięki temu urządzeniu dziewczynka będzie podczas snu normalnie oddychać. Dziecko dotknięte Klątwą Ondyny w ciągu dnia funkcjonuje normalnie, natomiast kiedy zasypia, jego przepona nie jest stymulowana do skurczu, co skutkuje brakiem nabierania powietrza do płuc.