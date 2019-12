OSOBOWOŚĆ ROKU 2019 Nominuj kandydatów do prestiżowych nagród

Noworoczny czas to okres podsumowań i rankingów. To także najlepsza okazja, aby docenić osoby, które w mijającym roku angażowały się w życie lokalnych społeczności, wyróżniły się dokonaniami w różnych dziedzinach, osiągały sukcesy, pomagały innym, wykazały się kreatywnością i talentem.

W wielkim plebiscycie OSOBOWOŚĆ ROKU 2019, który w województwie pomorskim prowadzi "Dziennik Bałtycki", a w Słupsku i w powiatach słupskim i bytowskim wspólnie z "Głosem Pomorza", zaszczytne tytuły zostaną przyznane głosami mieszkańców naszego regionu.

Kandydatów do wyróżnienia nominuje kapituła naszej redakcji pod przewodnictwem redaktora naczelnego Mariusza Szmidki. Elementem każdej nominacji będzie jej uzasadnienie, czyli wskazanie, za jakie konkretne działania lub sukcesy w 2019 roku dana osoba została wyróżniona.

Do zgłaszania propozycji osób, które zasługują na uhonorowanie zapraszamy także naszych Czytelników.

Kategorie i etapy plebiscytu

Głosowanie będzie prowadzone w pięciu kategoriach: Kultura, Działalność społeczna i charytatywna, Biznes oraz Polityka, samorządność i społeczność lokalna i Nauka.

W pierwszych czterech kategoriach nagrody zostaną najpierw przyznane osobno w Trójmieście, Słupsku i Rumi oraz w każdym powiecie województwa pomorskiego. Laureaci nie tylko zdobędą tytuły Osobowość Roku 2019 w mieście lub powiecie, lecz także, zachowując zdobyte głosy, awansują do wojewódzkiego finału akcji, w którym zostaną przyznane tytuły Osobowość Roku Pomorza 2019.

W kategorii Nauka głosowanie będzie prowadzone w jednym etapie w skali całego województwa.

Ogólnopolski finał

Laureaci z naszego województwa będą mieli także szansę na zdobycie wyróżnień w skali całej Polski. W tym roku plebiscyt jest prowadzony jednocześnie we wszystkich województwach w kraju. Zwycięzcy z każdego regionu wezmą udział w ogólnopolskim finale, w którym powalczą o tytuły Osobowość Roku Polski 2019 w każdej kategorii. Awansując do finału laureaci zachowają oczywiście głosy zdobyte od początku plebiscytu.

Laureatów wybiorą Czytelnicy

Głosowanie w miastach i powiatach w pierwszym etapie plebiscytu rozpocznie się we wtorek, 7 stycznia i będzie trwało do wtorku, 11 lutego 2020 r. do godz. 22:00. Zwycięzcy awansują do wojewódzkiego finału, który rozpocznie się w piątek, 14 lutego i potrwa do środy, 26 lutego. Dwa dni później, w piątek, 28 lutego rozpocznie się ogólnopolskich finał. Jego zwycięzców poznamy w środę, 11 marca.

Specjalne dodatki do gazety

W ramach plebiscytu do gazety dołączymy dwa specjalne dodatki. W pierwszym z nich, który ukaże się w połowie stycznia, przedstawimy wszystkie nominowane osoby oraz uzasadnienia nominacji.

Drugi dodatek ukaże się na początku marca, po zakończeniu wojewódzkiego etapu plebiscytu. Zamieścimy w nim obszerne rozmowy ze zwycięzcami, prezentacje laureatów z każdego powiatu oraz relację z uroczystej gali, podczas której zostaną wręczone statuetki i nagrody.

KLIKNIJ na okładkę i zobacz

dodatki prezentujące laureatów

poprzednich edycji plebiscytu

Uroczysta gala plebiscytu

W marcu odbędzie wojewódzka gala plebiscytu Osobowość Roku 2019, na którą zostaną zaproszeni wszyscy laureaci z miast i powiatów. Na scenie otrzymają piękne statuetki, dyplomy i nagrody. Galę uświetnią także występy wybranych laureatów w kategorii Kultura.

Podsumowaniem całego plebiscytu będzie ogólnopolska gala, podczas której zostaną wręczone główne tytuły - Osobowość Roku Polski 2019. Na uroczystość transmitowaną na żywo w internecie zostaną zaproszeni zwycięzcy w każdej kategorii z każdego województwa, którzy na scenie odbiorą dodatkowe wyróżnienia.

Nagrody dla zwycięzców

Laureaci z każdego miasta i powiatu, w każdej kategorii plebiscytu otrzymają:

tytuł Osobowość Roku 2019 miasta lub powiatu

miasta lub powiatu statuetkę i pamiątkowy dyplom potwierdzający zdobycie tytułu

i potwierdzający zdobycie tytułu zaproszenie na wojewódzką galę plebiscytu Osobowość Roku 2019

plebiscytu Osobowość Roku 2019 awans do wojewódzkiego finału plebiscytu z zachowaniem zdobytych głosów

Osoby, które w wojewódzkich finałach każdej z czterech powiatowych kategorii plebiscytu oraz w wojewódzkiej kategorii Nauka, zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

tytuł Osobowość Roku Pomorza 2019

statuetkę

zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu Osobowość Roku 2019 w Warszawie

plebiscytu Osobowość Roku 2019 w Warszawie dyplom wręczany podczas ogólnopolskiej gali

wręczany podczas ogólnopolskiej gali awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu z zachowaniem zdobytych głosów

Dodatkowo na laureatów pierwszych trzech miejsc w wojewódzkim finale w każdej kategorii plebiscytu czekają zaproszenia dla dwóch osób na weekendowy pobyt w hotelu ze SPA.

Osoby, które w ogólnopolskim finale, w każdej kategorii plebiscytu, zdobędą najwięcej głosów otrzymają tytuł i statuetkę Osobowość Roku Polski 2019. Na laureatów pierwszych trzech miejsc ogólnopolskich rankingów będą czekać także dodatkowe nagrody.