Ośrodek Molo w Osieku przyciąga turystów w upalne wakacje. Można tam poczuć się jak na Hawajach. Zobacz ZDJĘCIA Redakcja Kraków

Ośrodek Molo w Osieku to miejsce niezwykle chętnie odwiedzane, szczególne w letnie dni. Nie inaczej było w pierwszych, upalanych dniach wakacji. Wiele osób postanowiło odwiedzić to urokliwe miejsce, by w basenach szukać ochłody. Była to także okazja do słonecznych kąpieli. Zobaczcie jak pięknie wygląda to miejsce. Turyści chętnie dzielą się zdjęciami ze swojego pobytu w Osieku na Instagramie.