Ostatni dzień Festiwalu Kultury Utraconej za nami. 27.05 w Muzeum II Wojny Światowej można było oglądać monodram "Matka" S.I. Witkiewicza

Festiwal Kultury Utraconej w Gdańsku

Muzeum II Wojny Światowej i Festiwal Kultury Utraconej

27 maja, na ostatnim dniu festiwalu sala kinowa została zapełniona do połowy. Ludzie przyszli podziwiać monodram "Matka", Stanisława I. Witkiewicza. Miał on swoją premierę w 2001 roku w Sydney, w Australii. Jest to opowieść o silnej relacji między matką i synem, mającej charakter nieprzerwanej pępowiny. Podczas spektaklu wystąpiła Jolanta Juszkiewicz z Teatru Kropka Theatre, która wraz z Anatoly Frusin podjęła się reżyserii.

Festiwal Kultury Utraconej zakończył się, lecz jak zapowiedział dr hab. Grzegorz Berendt, spotkamy się za rok, na kolejnej edycji.

Co działo się w tegorocznej edycji Festiwalu Kultury Utraconej: