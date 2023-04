Ostatni mecz Mariusza Wlazłego w Ergo Arenie. Latał na skrzydle jak za dawnych lat, ale to Projekt Warszawa wygrał spotkanie

Niestety, w tym wszystkim zabrakło "zrozumienia" po stronie Projektu Warszawa. Prowadzony przez gdańskiego trenera Piotra Grabana zespół na poważnie grał od początku pierwszego z dwóch zaplanowanych spotkań o piąte miejsce na koniec sezonu 2022/2023. Nie ma co się dziwić, bo piąta lokata daje polskiemu zespołowi możliwość gry w europejskich pucharach w następnych rozgrywkach. Co prawda, to tylko Puchar Challenge (trzeci poziom w skali trudności), ale możliwość przeżycia kontynentalnej przygody to zawsze ciekawa opcja.

Mariusz Wlazły pojawił się na początku meczu, ale na boisku grali jego młodsi koledzy. Tyle tylko, że mimo kilku zrywów niewiele to dało i w dwóch setach Trefl przegrywał ważne końcówki. Zawodził m.in. Bartłomiej Bołądź . Najskuteczniejszy atakujący PlusLigi "wrócił" do słabych występów, jakie miał w ćwierćfinałach z Jastrzębskim Węglem. Chyba, że nie chciał skrzywdzić przyszłego pracodawcy. Wiadomo bowiem, że w sezonie 2023/2024 grać będzie w Projekcie Warszawa.

Trener Igor Juricić kombinował więc, jak mógł, wprowadzając kolejnych zawodników z ławki rezerwowych. W trzecim secie postawił na doświadczenie Mariusza Wlazłego. Energia prawie 40-letniego zawodnika udzieliła się kolegom. Widać było, że chce być dobrze zapamiętany przez kibiców. Udane akcje autentycznie go cieszyły. I to on odwrócił losy tej części, atakując piłkę setową! A w czwartym secie nadal szalał i zarażał tym entuzjazmem. Można powiedzieć, że błyszczał na skrzydle, jak za dawnych lat! O mały włos, a wystarczyłoby to na doprowadzenie do tie-breaka.