Ostatnia puszka Pawła Adamowicza rozdysponowana. WOŚP kupiła sprzęt za pieniądze z internetowej zbiórki

- Zobaczyłam w internecie film, na którym widać, jak pan prezydent cieszy się, że udało mu się uzbierać 5600 złotych w swojej puszce. Pomyślałam sobie wtedy, że gdyby żył to co roku zbierałby pieniądze i pomagał dzieciom - mówiła wówczas "Dziennikowi Bałtyckiemu" Patrycja Krzymińska , inicjatorka akcji. - Stwierdziłam, że zorganizuję zbiórkę "Ostatnia puszka prezydenta Pawła Adamowicza" dla znajomych i sąsiadów, lecz oni zaczęli udostępniać dalej i poszło w świat.

Łącznie WOŚP wydał 15 992 872,55 zł.

Z zebranych środków zakupiono: wyposażenie medyczne, karetka typu N, rezonans magnetyczny (x2), system monitorowania pacjenta (x2), głowica echo do ultrasonografu, echokardiograf, aparat do znieczulania (x2), materace przeciwodleżynowe (x3), fotel kąpielowy, laser do leczenia blizn pooparzeniowych, USG, inkubator, RTG, tomograf komputerowy, zestaw do trudnej intubacji oraz do usuwania ciał obcych z dróg oddechowych.

- W planie mamy jeszcze zakup aparatu RTG dla szpitala uniwersyteckiego i na to zagwarantowaliśmy pieniądze spoza „ostatniej puszki”. To wartość kilkuset tysięcy złotych, ale o ostatecznej cenie poinformujemy kiedy dokonamy zakupu – zapewnia Jerzy Owsiak. - Po zakupie rentgena dla szpitala uniwersyteckiego podamy dokładny protokół wszystkich naszych zakupów i miejsca ich funkcjonowania.