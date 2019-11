Ostatnie pożegnanie Zbigniewa Jujki, rysownika. Pogrzeb odbył się na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku w sobotę 23.11.2019

Z dystansem i poczuciem humoru Zbyszek przez tyle lat bawił, ale też zmuszał do myślenia kilka pokoleń naszych Czytelników. Pełen ciepłej ironii, dostrzegał słabości, snobizmy, mody, którym jako Polacy nierzadko bezmyślnie ulegamy. W ostatnich latach coraz bardziej wyraziście, a nawet ostro kilkoma prostymi kreskami obnażał obłudę polityków, nas samych skłaniając przy tym do refleksji.

We wczorajszym piątkowym wydaniu „Dziennika Bałtyckiego” opublikowaliśmy – niestety – ostatnie nadesłane przez Zbyszka rysunki, w tym jeden, którego już nie dokończył… Nic już nie będzie takie samo. Łamy DB bez „Dzienniczka” Jujki? Niewyobrażalne, ale prawdziwe. Życie biegnie dalej. Pamiętając o Zbyszku nadal będziemy informować, kontrolować władze, pomagać ludziom, uczyć, ostrzegać, komentować, integrować i bawić. Mamy misję ciągłego budowania wspólnoty ludzi świadomych swojego miejsca na ziemi, dobrze poinformowanych. Historia gazety to historia regionu i ludzi. Zbyszek miał tego pełną świadomość. Nie tylko publikował u nas tysiące rysunków satyrycznych. Zajmował się też grafiką, plakatem, ilustracją książkową. I gdy w roku 2001 ukazała się jego książka pt. „Historia Polski według Jujki” w słowie wstępnym napisał m.in. tak: „Naród bez historii traci grunt pod nogami. Dlatego zdecydowałem się opracować najprostszy podręcznik naszych dziejów (…) wierząc w skuteczność przemawiania obrazem”. Miał poczucie misji, zwracania uwagi na absurdy, hipokryzję, koniunkturalizm czy konformizm. Choć w czasach PRL nieustannie – jak mi opowiadał – nękała go cenzura, która w ostatniej chwili zdejmowała ze stron jego rysunki, on robił swoje, dawał w to miejsce nowe. Ale nie dał się zniechęcić, złamać. Był szczery. A najlepsze pomysły miewał przed snem, nocą i nad ranem. Przy muzyce. Poważnej. Tak miał styl pracy.

Cieszył się z każdej reakcji na jego rysunki, a zwłaszcza, gdy wywoływały uśmiech na czyjejś twarzy, albo rozbawiły kogoś do łez.