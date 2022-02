Ostrzeżenie dla Pomorskiego 09.02.2022 13:00, Sztorm 2

Ostrzeżenie RSO: SZTORM 2

Obowiązuje od: 09.02.2022 13:00 do: 10.02.2022 01:00

Zjawisko/stopień zagrożenia Sztorm/2

Obszar Strefa brzegowa - część wschodnia

Ważność od godz. 13:00 dnia 09.02.2022 do godz. 01:00 dnia 10.02.2022

Przebieg Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 5 do 7, w porywach 8 w skali B.

Zjawisko/stopień zagrożenia Sztorm/2

Obszar Strefa brzegowa - część środkowa

Ważność (od godz. 13:00 dnia 09.02.2022 do godz. 01:00 dnia 10.02.2022

Przebieg Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 6 do 7, w porywach 8 w skali B.

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIA NA DK 22 M. ZBLEWO

Obowiązuje od: 09.02.2022 12:49 do: 09.02.2022 15:00

Protest rolników od godz.12.17 na odcinku drogi krajowej nr 22 w m. Zblewo powiat starogardzki . Przejazd kolumny ciągników i sam. osobowych w kierunku Starogardu i z powrotem. Objazd przez Borzechowo, Lubichowo. Protest zaplanowany do godz. 15:00.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.