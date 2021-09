Ostrzeżenie dla Pomorskiego 15.09.2021 15:21, Wypadek na DK 22 m. Zabagno

Ostrzeżenie RSO: WYPADEK NA DK 22 M. ZABAGNO

Obowiązuje od: 15.09.2021 15:21 do: 15.09.2021 18:00

Wypadek na DK 22 m. Zabagno kierunek Tczew - Starogard Gdański. Zderzenie 2 poj.osobowych, 1 poj. dostawczego.Droga zablokowana bez możliwości objazdu przez ok 1 h następnie zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Przewidywany czas utrudnienia ok. 2,5 h.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.