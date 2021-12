Ostrzeżenie dla Pomorskiego 27.12.2021 18:46, silny mroz 1

Ostrzeżenie RSO: SILNY MROZ 1

Obowiązuje od: 27.12.2021 18:46 do: 28.12.2021 08:00

Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny mróz/1

Obszar (w nawiasie numer

ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: gdański(121), kwidzyński(119), malborski(120), nowodworski(117), starogardzki(116),

sztumski(118), tczewski(119)

Ważność od godz. 18:45 dnia 27.12.2021 do godz. 08:00 dnia 28.12.2021

Prawdopodobieństwo 80%

Przebieg Obserwuje się i prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -17°C do -15°C.

Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MRÓZ/1 pomorskie (7 powiatów) od 18:45/27.12 do

08:00/28.12.2021 temp. min -17 st, wiatr 5-15 km/h. Dotyczy powiatów: gdański, kwidzyński,

malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski i tczewski

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.