Ostrzeżenie IMGW 17.09. Na Bałtyku sztorm w porywach do 10 stopni w skali Beauforta! Żółty alert, ostrzeżenia dla kilku województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem i wydaje drugi stopień ostrzeżeń dla województwa zachodniopomorskiego. Powieje zwłaszcza wzdłuż linii brzegowej. Niebezpieczna sytuacja panuje również na Bałtyku.

- Wiatr zachodni do północno-zachodniego 7, wzrastający na 8 do 9, w porywach 10 w skali B. Stan morza 4 do 6. Temperatura powietrza około 13°C. Widzialność dobra do umiarkowanej. Przelotny deszcz lub krupa śnieżna, możliwe burze - brzmi komunikat IMGW.

Nieco lepiej sytuacja wygląda na Pomorzu. Sztorm na Bałtyku 17.09

- Wiatr zachodni do północno-zachodniego, na północy skręcający do północnego 7 do 8, okresami 9 w skali B, w czasie burz porywisty. Stan morza 5. Temperatura powietrza około 13°C. Widzialność dobra do umiarkowanej. Przelotny deszcz lub krupa śnieżna. Możliwe burze.

Dla województwa pomorskiego IMGW wydało alert pierwszego stopnia.