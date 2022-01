Ostrzeżenie przed sztormem, cofka po silnym północnym wietrze i alarmy hydrologiczne. Groźna sytuacja w pasie nadmorskim

Ostrzeżenie przed sztormem dotyczy Bałtyku południowo-wschodniego, również Zalewu Wiślanego.

„Wiatr północno-zachodni 6 do 7, w porywach 8, słabnący na 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Stan zalewu 3 do 4, później 2 do 3. Temperatura powietrza od 1°C do 2°C. Widzialność dobra, w możliwych opadach śniegu umiarkowana” - czytamy w prognozie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.