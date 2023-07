Ostrzeżenie przed upałami na Pomorzu. Od soboty do poniedziałku powyżej 30 C°

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami, które obowiązuje od soboty od godz. 12:00 do poniedziałku do godz. 20:00. Dotyczy powiatów: chojnickiego, człuchowskiego, gdańskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego, a także Gdańska, Sopotu i Gdyni.

Pogoda na 15-17 lipca na Pomorzu

Synoptycy zapowiadają, że na Pomorzu będziemy mieli do czynienia z upałami. Temperatura maksymalna w sobotę od 31 st. na wschodzie do 35 st. na zachodzie obszaru, w niedzielę od 30 st. do 33 st., w poniedziałek około 30 st. Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze od 18 st. do 20 st. Celsjusza" - podali synoptycy.