Oświadczenie majątkowe Aleksandry Dulkiewicz. Jaki majątek ma prezydent Gdańska? 162 tys. zł z magistratu

O oświadczenia majątkowe pomorskich samorządowców, m.in. właśnie Aleksandry Dulkiewicz pytaliśmy w ostatnich dniach w magistratach i u wojewody, gdzie ze względu na epidemię koronawirusa, dokumenty można było składać aż do końca maja, a nie tradycyjnie o miesiąc wcześniej. Procedurę przyjmowania deklaracji dotyczących zarobków i stanu posiadania w urzędzie wojewódzkim również spowalniała sytuacja związana z zagrożeniem Covid-19. Jak poinformowało nas biuro wojewody, niezbędna była m.in... kwarantanna dokumentów.

Sprawująca urząd od 11 marca 2019 roku po przyspieszonych przez tragiczną śmierć poprzednika, Pawła Adamowicza , Dulkiewicz była wcześniej jedną z jego zastępczyń. W Urzędzie Miejskim w Gdańsku, który stanowi jej jedyne miejsce pracy zarobiła w minionym roku 162 tys. 104 zł i 72 grosze . Dodatkowym źródłem dochodu było dla niej, jako przedstawicielki gminy, zasiadanie w radzie nadzorczej spółki „Arena Gdańsk” zarządzającej bursztynowym stadionem Lechii. Choć polityk musiała zrezygnować z tego stanowiska z dniem 9 czerwca 2019 r. to we wcześniejszych 5 miesiącach ubiegłego roku zarobiła tam 12 tys. 250 zł i 30 gr .

W rubryki 5-stronicowego dokumentu, gdańska prezydent wpisała także 2 karty kredytowe jednego z komercyjnych banków z limitami odpowiednio 12 i 7 tys. zł oraz odnawialny kredyt konsumpcyjny w innym banku na 8,5 tys. zł.

Oświadczenie majątkowe Aleksandry Dulkiewicz z 2019 roku

W porównaniu do stanu deklarowanego rok później, na dzień 31 grudnia 2018 r. gdańska polityk deklarowała wynoszące 74 tysiące złotych oszczędności, czyli o 17 tys. zł więcej niż dziś, nie miała posiadanych teraz 50 dolarów, za to miała o ok. 150 euro więcej niż dziś – 550. Odpowiednio niższe były też jej indywidualne oszczędności emerytalne (10,45 tys. zł).

Prezydent dysponowała tym samym niespełna 64-metrowym mieszkaniem i miała tyle samo akcji tych samych państwowych spółek. Przez 12 miesięcy 2018 r. w radzie nadzorczej spółki operatora stadionu zarobiła 28 tys. 284 zł, a jako wiceprezydent miasta ds. polityki gospodarczej niemal 213 tys. 715 zł