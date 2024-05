Oszuści oferują pracę. Nie dajcie się nabrać!

Mechanizm oszustwa

Na czym właściwie ma polegać praca?

Podczas rozmowy rekruter przesyła link do platformy wraz z danymi logowania. Na stronie pojawią się zadania, które pracownik musi wykonać, żeby zdobywać kolejne poziomy, aż do pierwszego zarobku. Bardzo często wygląda to na wystawianie ocen produktów, dodawanie przedmiotów do koszyka oraz wykonywanie pozornych zakupów.