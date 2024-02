Oszuści rozdają "bony do Lidla". Nie dajcie się nabrać!

Oszuści "rozdają bony"

- Łącząc te dwa formularze, oszuści są w stanie wysyłać Ci wiadomości typu SPAM dostosowane pod Twoje potrzeby. Planujesz zainwestować pieniądze? Kończy Ci się ubezpieczenie? Prawdopodobnie niedługo otrzymasz SMS lub połączenie z ofertą dopasowaną do Ciebie. Osoba kontaktująca się, będzie znała już Twoje imię i nazwisko, adres, a także podstawowe informacje na temat Twojego życia zawodowego. Przez to, pozornie niewinna ankieta, jest w stanie dostarczyć różnym podmiotom całą masę informacji na Twój temat - wyjaśnia Elwira Charmuszko, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa.

Jednym z takich przypadków jest bon do Lidla, którym cyberoszuści wabią swoje ofiary. Tworzą kampanie phishingowe i wysyłają maila o rzekomej wygranej karty podarunkowej na kwotę 1500 zł . Żeby jednak ją otrzymać, musimy wypełnić kwestionariusz osobowy. Pojawia się też ankieta, gdzie oszuści pytają nas m.in. o status zawodowy, czy planujemy zamontować panele fotowoltaiczne lub mamy oszczędności do zainwestowania.

Co zrobić, jeśli w naszej skrzynce znajdziemy informację o tym, że wygraliśmy kartę podarunkową do jakiegoś sklepu? Najlepiej - jeśli nie braliśmy udział w żadnym konkursie - zignorować. Jeśli zdarzyło nam się uzupełnić taki lub podobny kwestionariusz, zachowajmy czujność i uważajmy na wiadomości, które do nas trafiają.

Najważniejsze jest, aby nie podawać informacji na swój temat tam, gdzie nie jest to konieczne.

