Oszust "na policjanta" zatrzymany w Gdańsku. Miał wyłudzić pieniądze od małżeństwa w Malborku. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań Anna Szade

Pomorscy policjanci zatrzymali 22-latka z Pucka, który ma być zamieszany w oszustwo, do którego doszło pod koniec sierpnia w Malborku. Chodzi o wyłudzenie od 73-letniej kobiety 85 tys. zł metodą „na policjanta”. Mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu, ale to nie koniec sprawy. Niewykluczone, że mężczyzna ma związek z podobnymi wyłudzeniami, do których doszło na Pomorzu.