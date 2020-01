Oszust udający policjanta zatrzymany w Gdańsku. Grozi mu do 8 lat więzienia

33-latek zatrzymany za...postrzelnie znajomego z wiatrówki [ZDJĘCIA]

Policjanci zatrzymali 33-latka, który miał ostrzelać z wiatrówki drzwi do mieszkania swojego znajomego, a potem go z niej postrzelić. Dzięki szybkiej interwencji policyjnych wywiadowców 33-latek został doprowadzony do policyjnej celi, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowa...