Oszust w Gdańsku podał się za policjanta i wyłudził pieniądze za mandat. Teraz grozi mu 8 lat więzienia

Oszustwo na policjanta przy dworcu PKP w Gdańsku

W sobotę, 30 września, w południe policjanci odebrali zgłoszenie, że na dworcu PKP w Gdańsku mężczyzna podaje się za policjanta i nakłada na ludzi mandaty. Na miejsce pojechali funkcjonariusze referatu interwencyjnego i zatrzymali 63-latka z powiatu kartuskiego oraz zabezpieczyli przerobioną legitymację policyjną, którą się posługiwał.

Podczas interwencji policjanci ustalili, że 63-latek na terenie dworca podszedł do mężczyzny palącego papierosa i okazując mu legitymację, powiedział, że za palenie tytoniu w miejscu zabronionym nałoży na niego mandat wysokości 500 złotych. 63-latek zaproponował, że mandatu nie wypisze, jeśli pokrzywdzony da mu 100 złotych. Pokrzywdzony wręczył oszustowi pieniądze.

63-latek podszedł również do palącej papierosa kobiety i zachował się w taki sam sposób. Kiedy pokrzywdzona poszła do bankomatu, by wypłacić 200 złotych, sprawca został ujęty przez świadków, a następnie przekazany funkcjonariuszom Straży Miejskiej, do czasu przyjazdu wezwanego na miejsce patrolu policyjnego.