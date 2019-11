Oszustwo i kradzież w Gdańsku. Podały się za rehabilitantki i okradły starszą panią. Policja apeluje, aby nie wpuszczać obcych do domu

Policja apeluje, aby zachować ostrożność, kiedy ktoś nieznajomy puka do naszych drzwi fot. Unsplash.com/Zdjęcie ilustracyjne

Dwie kobiety podały się za rehabilitantki, weszły do mieszkania 82-latki z Gdańska i ukradły jej pieniądze oraz biżuterię. Kobieta straciła blisko 12 tys. zł. - Apelujemy, aby zachować ostrożność, kiedy ktoś nieznajomy puka do naszych drzwi. Zanim wpuścimy taką osobę do mieszkania, należy się upewnić czy pracuje ona w danej instytucji - mówią gdańscy policjanci.