Oszustwo „na policjanta” w Gdańsku. 88-latek stracił ponad 15 tysięcy zł. Policjanci zatrzymali podejrzanego 24-latka

Do samego zdarzenia doszło w poniedziałek, 3 lutego 2020 roku, na południu Gdańska. Do 88-letniego jednego z mieszkańców zadzwonił mężczyzna, który powiedział mu, że jest policjantem. Wmówił seniorowi, że jego oszczędności są zagrożone bo w budynku znajduje się złodziej, który będzie próbował go okraść. Rzekomy plan ujęcia przestępcy miał być taki, że w ramach policyjnej prowokacji, 88-latek wyrzuci swoje pieniądze przez okno, a funkcjonariusze dokonają zatrzymania złodzieja na gorącym uczynku, gdy będzie zabierał łup.