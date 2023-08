Oszustwo na skarbówkę coraz częstsze. Jak je rozpoznać?

KAS ostrzega: oszuści próbują wyłudzić dane

ZOBACZ TAKŻE: Nietypowy „opał” w drewutni. Gdańscy policjanci zatrzymali ukrywającego w komórce haszysz, marihuanę i dopalacze. Grozi mu 10 lat

Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega, że kiedy dany oszust uzyska dostęp do danych logowania do konta bankowości internetowej, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z naszym bankiem. Następnie trzeba zmienić hasło do naszego konta. W przypadku, kiedy doszło do wyłudzenia pieniędzy albo danych, należy zgłosić ten fakt na najbliższym komisariacie policji.