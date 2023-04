Oto jak wyglądałby świat czarodziejów w popularnej serii. Harry Potter w świecie Super Mario Bros. Gralibyście w tą grę? To robi wrażenie!

Super Mario w Świecie Harry'ego Pottera. Zobacz wyjątkową animację autorstwa Tushar Kd

Tushar Kd to twórca animacji komputerowych, który swoje konto w serwisie YouTube założył w 2013 roku, a obecnie subskrybuje je 813 tysięcy osób.

Super Mario Bros, ikona kultury lat minionych, ale i współczesnych

Super Mario Bros to kultowa gra platformowa stworzona przez japońską firmę Nintendo w 1985 roku. Gracz wciela się w postać Mario i przemierza poziomy pełne przeszkód, zbiera monety, grzyby i gwiazdy, a wszystko po to, by uratować księżniczkę Peach z rąk złego Bowsera.