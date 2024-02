Oto mężczyźni, którzy zaginęli na Pomorzu! Nikt nie wie, co się z nimi stało... Może kogoś rozpoznasz?

Zaginieni w województwie pomorskim. Widziałeś ich?

Baza zawiera zdjęcia i rysopisy osób o nieustalonej tożsamości, które zostały zgłoszone do ITAKI. Baza jest także sprawdzana przez Zespół Poszukiwań i Identyfikacji ITAKI przy każdym przyjęciu…

Fundacja ITAKA weryfikuje uzyskane informacje we współpracy z policją

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych - organizacja pozarządowa, która zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych w Polsce oraz udziela wsparcia ich bliskim. Do tej pory udało jej się odnaleźć niemal 16 tysięcy osób.

Zaginieni w województwie pomorskim. Widziałeś? Zgłoś!

Jeśli widziałeś osobę zaginioną i zechcesz powiadomić o tym Fundację, będzie ona chciała uzyskać od ciebie jak najwięcej wiadomości, które pomogą jej dotrzeć do poszukiwanego. Jakie informacje są istotne i mogą pomóc w poszukiwaniach osób zaginionych?

Jak często ludzie giną bez wieści?

Powodów zaginięć może być wiele i nie zawsze wszystkie są racjonalnie wytłumaczalne. Niektórzy po prostu wychodzą z domu i do niego nie wracają, chcą odciąć się od rodziny, znajomych, otoczenia. Zwykle takie osoby wyjeżdżają do zupełnie innego miejsca w Polsce albo za granicą i zaczynają życie od nowa. Czasem wiedząc o tym, że są poszukiwane: nie ujawniają się, ale mogą też zgłosić się na komendę policji i oświadczyć, że z powodów osobistych świadomie zerwali wszelkie relacje z bliskimi. W takiej szczególnej sytuacji policja ma obowiązek wykreślić je z rejestru osób poszukiwanych, a rodzina nie uzyska żadnej informacji o tym, gdzie przebywa taka osoba i co się z nią dzieje.