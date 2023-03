Oto najdroższe psy na Pomorzu. Ile trzeba zapłacić za te rasy? Sprawdziliśmy, ile kosztują rasowe psy ZDJĘCIA

Zastanawialiście się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii przedstawiamy ceny najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim.

Ile kosztują rasowe psy?

Ceny psów zależą od wielu czynników. Przede wszystkim chodzi o rodowód. Liczą się geny, które pochodzą od jednej konkretnej rasy i oczywiście zostały udokumentowane. Cenne jest także to, czy przodkowie zdobyli nagrody, tytuły i jakie mieli wyjątkowe walory. Nic zatem dziwnego, że hodowle psów rasowych dbają o zachowanie ciągłości. Za pomorskie psy trzeba zapłacić do 20 tys. złotych. Ale warto wiedzieć, że chiński hodowca Zhang Genyun zarobił 12 milionów juanów, czyli około 1,95 mln dolarów - za złotowłosego szczeniaka mastifa tybetańskiego, co uczyniło tego psiaka najdroższym na świecie.

Jakie psy rasowe można kupić na Pomorzu

W woj. pomorskim nie brakuje bogatej oferty, jeśli chodzi o sprzedaż psów rasowych. Przejrzeliśmy ogłoszenia w serwisie OLX i wybraliśmy psy, które kosztują powyżej 6 tys. zł. Wszystkie konkretne ceny znajdziesz w naszej galerii zdjęć.

Oto psy, za które na Pomorzu trzeba zapłacić najwięcej: AMERICAN BULLY XL syn Championa Logana

AMERICAN BULLY XL/ XXL jedyne takie szczeniaki w Polsce

Pomeranian Szpic Miniaturowy

Chihuahua rodowód

Pudel TOY

Samoyed

Pomeraniany z rodowodem FCI

chihuahua ZkwP FCI

suomenlapinkoira- szpic z Finlandii- fiński lapphund

Rhodesian Ridgeback FCI / ZKwP

Landseer szczenięta ZKwP FCI

Border collie - red merle suczki FCI

Yorkshire Terriery z rodowodem FCI

Mopsy Unikaty FCI

Welsh corgi Pembrok

Chart angielski Whippet

Presa Canario! ZKwP/FCI

amstaff April Night FCI, ZKwP

Barbat FCI szczenięta

długowłosa dziewczynka Chihuahua ZKwP FCI

Akita Amerykańska ZKWP/FCI

Golden Retriever szczenięta rude i złote

Landseer FCI

Jack Russell Terrier rodowodowe szczenię FCI/ZKwP

Cavalier King Charles Spaniel - Szczenięta ZKwP

Cairn Terrier

Berneński pies pasterski ZKwP

WYŻEŁ BURBOŃSKI szczenięta ZKwP

Seter Szkocki GORDON

Szczeniaki osiągają zawrotne ceny. Za co płacimy?

Najdroższymi psami świata są mastify tybetańskie. To rasa ukształtowana w sposób naturalny. Ta pierwotna, bez interwencji człowieka, wyjątkowo zdrowa. Są to psy wytrzymałe, imponujące posturą i charakterem. W dodatku gotowe do ciężkiej pracy w trudnych warunkach. Z zadowoleniem śpią w śniegu, nawet gdy temperatura spada do minus 30 stopni.

Mastify tybetańskie są popularne w różnych częściach świata. Osiągają też różne ceny. W Polsce od jakiegoś czasu te psy zyskują na popularności.

Wśród najkosztowniejszych ras wymieniane są między innymi: samojed,

pomeranian,

basset hound,

czarny terier rosyjski,

cavalier king charles spaniela,

akita,

berneński pies pasterki,

buldog francuski,

pies faraona,

lwi piesek,

Dlaczego warto mieć psa

Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Opiekunowie psów żyją dłużej i zdrowiej. Mózg człowieka i mózg psa funkcjonują w bardzo podobny sposób. To dlatego zwierzęta doskonale rozumieją, co chcemy im przekazać. Psy rozróżniają ton, którego używamy mówiąc do nich, a tym samym także ludzkie emocje. I odpowiednio na nie reagują.

Pies redukuje stany napięcia nerwowego u człowieka. Zwiększa też jego odporność na stres. Dogoterapia bywa często wykorzystywana w leczeniu depresji. Pies korzystnie wpływa na zdrowie człowieka. Pomaga obniżyć ciśnienie krwi i złagodzić skutki reumatyzmu. Dzięki niemu poprawia się również system odpornościowy.

Pies ułatwia zrzucenie zbędnych kilogramów. Zabawy i spacery z pupilem pomagają spalić wiele kalorii. Jest doskonałym przyjacielem człowieka. Poprawia samopoczucie, pomaga znieść samotność i chroni przed zagrożeniami.

