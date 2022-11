Oto najlepsi piłkarze Lechii w rundzie jesiennej sezonu 2022/23. Ranking "Dziennika Bałtyckiego". Kto znalazł się na podium? TOP 15

Lechia ma za sobą słabą rundę jesienną. Dopiero po zmianie trenera i pod wodzą Marcina Kaczmarka drużyna dźwignęła się z ostatniego miejsca w tabeli PKO Ekstraklasy i skończyła rok na bezpiecznym miejscu w ligowej tabeli. To oczywiście spokój na teraz, ale różnice punktowe są niewielkie i przed biało-zielonymi trudna runda wiosenna.

Wyniki rankingu mogą być momentami zaskakujące, ale tak jest zawsze, kiedy w grę wchodzą oceny i noty podsumowujące całą rundę, a nie ostatnie mecze, które są zazwyczaj najbardziej pamiętane. Może też zaskakiwać niezła pozycja Marco Terrazzino, który nie był wiodącą postacią w zespole, ale często dawał dobre zmiany i to pokazuje, że ma jakość piłkarską. Za to nie dziwi, że Christian Clemens był zdecydowanie najgorszy spośród wszystkich sklasyfikowanych piłkarzy Lechii w tym rankingu i to z tragiczną średnią – 2,85.