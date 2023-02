Oto patodeweloperka po polsku. Te absurdy trzeba zobaczyć. Dlaczego tak często do nich dochodzi?

Patodeweloperka niejedno ma imię. Jedni obdarzą tym mianem bloki postawione tak blisko siebie, że mieszkańcy mogą z balkonów praktycznie podać sobie ręce. Inni powiedzą, że to budynki mieszkalne pełne fuszerek i niepraktycznych rozwiązań, ze ścianami tak cienkimi, że słychać każde kichnięcie sąsiada. Jeszcze inni użyją tego słowa, by opisać nowe osiedle w szczerym polu, bez jakiejkolwiek infrastruktury i z jedną wąską, wiecznie zakorkowaną drogą dojazdową.

– W praktyce to mieszkania, w których jest np. ciemno, a z balkonów sąsiedzi zaglądają sobie do talerza. To też place zabaw składające się z jednej huśtawki – podaje przykłady Ministerstwo Rozwoju i Technologii.