Oto piłkarze Lechii Gdańsk, którzy najbardziej zawiedli. Kto ma najsłabszą średnią ocenę w rankingu "Dziennika Bałtyckiego"? Paweł Stankiewicz

Od początku sezonu ocenialiśmy piłkarzy Lechii Gdańsk w meczach PKO Ekstraklasy. Zawsze prezentowaliśmy najlepszych zawodników na podstawi not. Tym razem, po spadku zespołu, przedstawimy listę najgorszych piłkarzy biało-zielonych w sezonie 2022/23. Przyjęliśmy, że do sklasyfikowania piłkarza wymagane jest, aby był oceniany przez nas w przynajmniej 13 meczach. Zapraszamy do zapoznania się z naszym rankingiem.